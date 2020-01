Trump promete "enormes represálias" se o Irão fizer "alguma coisa"  

O Presidente dos Estados Unidos ameaçou, no domingo, o Irão com "enormes represálias" caso ocorram ataques iranianos contra instalações norte-americanas no Médio Oriente.



"Se eles fizerem alguma coisa, haverá enormes represálias", declarou Donald Trump a bordo do avião presidencial Air Force One, no regresso a Washingnton após duas semanas de férias na Florida (sudeste dos Estados Unidos).





Trump deixou também a ameaça de atacar locais culturais iranianos."Eles têm o direito de matar os nossos cidadãos (...) e nós não temos o direito de atingir os seus locais culturais? Isso não funciona assim", declarou.O Presidente dos Estados Unidos também ameaçou o Iraque com sanções "muito fortes" caso as tropas norte-americanas sejam obrigadas a sair do país, na sequência do voto no parlamento iraquiano."Se nos pedirem efetivamente para sairmos, se não o fizermos numa base muito amigável, vamos impor sanções como nunca viram", declarou Donald Trump, a bordo do avião Air Force One.As sanções ao Iraque vão fazer "parecer as sanções ao Irão como quase fracas", acrescentou.O Irão prometeu responder ao ataque aéreo norte-americano que na semana passada matou o general iraniano Qassem Soleimani, no aeroporto de Bagdade.O general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, morreu na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.No mesmo ataque morreu também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras oito pessoas.O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.O Irão anunciou no domingo que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas — Rússia, França, Reino Unido, China e EUA — mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.No Iraque, o parlamento aprovou uma resolução em que pede ao Governo para rasgar o acordo com os EUA, estabelecido em 2016, no qual Washington se compromete a ajudar na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico e que justifica a presença de cerca de 5.200 militares norte-americanos no território iraquiano.