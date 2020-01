Trump garante ter 52 alvos identificados caso Irão ataque americanos

Donald Trump afirmou que os EUA têm 52 alvos iranianos identificados prontos a atacar caso o Irão retalie contra as forças norte-americanas ou contra o património dos EUA.Esta resposta surge após a ameaça iraniana de uma "vingança esmagadora" contra o país norte-americano, na sequência da morte do comandante militar Qassem Soleimani.Trump escreveu no Twitter que o Irão "está a falar com muita ousadia sobre atacar certos patrimónios dos EUA" em resposta à morte de Soleimani.O presidente dos EUA afirma que pode atacar 52 locais "com um nível muito importante para o Irão e para a cultura iraniana, e esses alvos, e o próprio Irão, serão atingidos com muita rapidez"."Os EUA não querem mais ameaças!" disse Trump, acrescentando que os 52 alvos representavam os 52 americanos que foram mantidos reféns no Irão, em Teerão em 1979.