Troca de palavras quase provoca colisão entre aviões em aeroporto de França

Uma confusão entre palavras quase provocou um acidente entre dois aviões no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França.

O incidente remonta a esta terça-feira, dia 20 de julho, quando um avião, proveniente de New Jersey, nos EUA quase chocou com uma outra aeronave que se preparava para descolar com destino a Málaga, em Espanha.

De acordo com o relatório da autoridade francesa de investigação de segurança aérea para a aviação civil, citado pela CNN, os aviões encontravam-se a descolar a partir do lado direito da pista 9 e a aterrar na mesma pista, mas no lado esquerdo.

Segundo a mesma fonte, o controlador aéreo pediu ao avião da United Airlines para pousar no lado direito, quando este se preparava para aterrar no lado esquerdo. O piloto recorreu à palavra "entendido" (understand, em inglês) para confirmar a mudança de pista. No entanto, e de acordo com as regras impostas na aviação, o piloto deveria ter recorrido à palavra "confirmar" (confirm, em inglês) para confirmar a aterragem.

O controlador aéreo deu luz verde à descolagem do avião que se encontrava preparado em pista. No entanto, o Airbus A320 da EasyJet acabou por dar o alerta para a aproximação do outro avião.

A aeronave da United Airlines acabou por conseguir evitar a aterragem, num momento em que se encontrava a pouco mais de um quilómetro da pista. No momento em que se cruzaram, as aeronaves ficaram separadas por cerca de 90 metros.