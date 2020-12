Trump acelera execuções de pena de morte nas prisões dos EUA antes de abandonar a Casa Branca

Numa altura em que Donald Trump está a entrar no seu último mês como presidente dos EUA, antes de Biden tomar posse, dispararam o número de execuções de penas de morte de prisioneiros nas prisões norte-americanas. Até dia 20 de janeiro, dia em que Joe Biden tomará posse como o novo presidente dos EUA, já estão agendadas cinco execuções.

Este número é um recorde em 130 anos: até porque é a primeira vez neste período que um presidente quebra a ‘pausa’ habitual que há nas execuções durante o período de transição entre presidentes.

Assim, Donald Trump é também o presidente norte-americano com maior número de execuções num mandato, com 13 supervisionadas por ele, só desde julho de 2020. Entre 2003 e o primeiro mandato de Trump, apenas tinham sido ordenadas três execuções de prisioneiros nos EUA.

As execuções começaram já esta semana, com Brandon Bernard, homicida, de 40 anos, a ser executado em Terre Haute, no estado do Indiana.