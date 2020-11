Joe Biden quer acabar com pena de morte nos EUA

O presidente norte-americano eleito, Joe Biden, é contra a pena de morte e trabalhará para acabar com seu uso no País.



Biden "opõe-se à pena de morte agora e no futuro", avançou este sábado um porta voz do presidente eleito, num momento em que o Departamento de Justiça programou mais três execuções federais antes da posse do novo chefe de Estado, marcada para 20 de janeiro.





As execuções federais foram retomadas este ano, apesar da pandemia de coronavírus que matou já mais de 250 mil pessoas nos EUA está devastando os sistemas prisionais do país.



Só em 2020, o Departamento de Justiça norte-americano matou já mais pessoas do que nos últimos 50 anos. A medida tem perdido, no entanto, apoio entre Democratas e Republicanos.

O Gabinete responsável pela área realizou na quinta-feira a oitava execução federal este ano, após um intervalo de 17 anos.

De acordo com documentos oficiais, estão agendadas duas execuções para 11 de dezembro e 14 e 15 de janeiro.