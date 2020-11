Recontagem na Geórgia confirma vitória de Biden

A recontagem dos votos na Geórgia confirmou a vitória de Joe Biden naquele estado por mais de 12 mil votos, reduzindo ainda mais a margem de manobra de Donald Trump. Desesperado após sucessivas derrotas nos tribunais, o presidente parece agora ter mudado de estratégia e vai apelar diretamente aos seus aliados republicanos para ignorarem o voto popular e declararem-no a ele como vencedor."Os números não mentem", disse o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, ao anunciar que a recontagem dos cerca de cinco milhões de votos expressos naquele estado e a auditoria realizada pelas autoridades eleitorais tinham confirmado a vitória de Biden por 12 284 votos e cimentado a vantagem do democrata no Colégio Eleitoral (306-232).Com as opções legais a esgotarem-se devido à recusa dos tribunais em darem seguimento à alegações infundadas de fraude apresentadas pelos seus advogados, Trump tenta agora convencer os estados republicanos onde Biden venceu a ignorarem o voto popular e a declararem-no como vencedor, com a justificação de que os resultados foram "pouco claros". Ontem, o presidente chamou à Casa Branca os líderes republicanos do Michigan e tenciona fazer o mesmo com os da Pensilvânia, numa manobra desesperada que poucos acreditam que seja bem-sucedida.O advogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, foi ridicularizado na imprensa e nas redes sociais depois de ter sido ‘traído’ pela tinta do cabelo, que derreteu com o suor e começou a escorrer-lhe pela cara durante uma conferência de imprensa, na quarta-feira. Este não foi, no entanto, o único momento bizarro do discurso do advogado, que a dada altura decidiu imitar uma cena do filme ‘O meu primo Vinny’. Com tantas peripécias, ninguém ligou a mais um chorrilho de alegações falsas de fraude.