Trump acusa CNN de difamação e exige 475 milhões de dólares

O republicano acusa o canal de orquestrar uma campanha de "difamação e calúnia" por "temer" que ele se candidate, uma vez mais, à presidência dos Estados Unidos em 2024.

Donald Trump processou, esta segunda-feira, a estação de televisão 'CNN' por difamação, pedindo uma indemnização de 475 milhões de dólares.De acordo com o jornal "The Guardian", a queixa foi feita no tribunal "Fort Lauderdale", no estado norte-americano da Flórida.Segundo os advogados do ex-presidente norte-americano, o canal de notícias tentou difamar Trump "com uma série de rótulos escandalosos, falsos e difamatórios como racista, lacaio russo,e Hitler".A CNN ainda não comentou o sucedido.