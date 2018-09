Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump acusa jornal New York Times de traição por artigo

Presidente considera que publicação tem de revelar nome do autor de uma peça anónima que denuncia caos na Casa Branca.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou esta sexta-feira o jornal ‘The New York Times’ de ter cometido "traição" ao publicar uma peça de opinião, na qual o autor anónimo diz fazer parte de "uma resistência secreta" na Casa Branca que está a tentar controlar os caprichos e os impulsos mais perigosos do presidente.



Em Billings, no Montana, num ato de campanha para as eleições de novembro para o Congresso, Trump acusou o autor do artigo de ser "uma ameaça à democracia" e repetiu que o jornal "tem de divulgar o seu nome".



Aos jornalistas disse ainda que o procurador-geral, Jeff Sessions, deveria investigar o caso, pois, segundo afirmou, o que "está em causa é a segurança nacional".



Recorde-se que o artigo foi publicado um dia depois de serem revelados excertos de um novo livro do premiado jornalista Bob Woodward, que também confirma a existência de uma luta secreta contra o presidente no seio da sua própria administração.



Ante os rumores de destituição que se avolumam após estas revelações, Trump instou os seus apoiantes a irem às urnas em novembro para evitarem que a oposição democrata conquiste a maioria no Congresso e tente forçar a sua saída do poder.



"Não irem votar, essa é a única forma de isso [a destituição] poder vir a acontecer", afirmou Trump.