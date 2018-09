Até Melania corre a dizer "não fui eu" sobre editorial arrasador para Trump

Dan Coats, conselheiro de Segurança Nacional diz que o conteúdo do artigo é "patentemente falso". Jeff Sessions, Procurador Geral é outro dos que nega a autoria, numa lista de desmentidos que já ultrapassa a dezena.



No texto, o autor diz que faz parte de um "movimento de resistência" dentro da Casa Branca que luta para travar as decisões erráticas de Trump, apontando que este age "de forma totalmente amoral". A fonte assegura que "há adultos na Casa Branca" para evitar que os planos mais radicais de Trump, na política interna e externa, sejam postos em prática. O tal responsável diz mesmo que Trump "admira ditadores como Putin ou Kim Jon-Un" e que a sua conduta é "anti-democrática", "infantil" e "irresponsável".



Até a primeira dama, Melania Trump, se apressou a vir público dizer que não tem nada a ver com o texto, pedindo ao autor que se entregue em vez de "sabotar o nosso país".



Trump exige saber identidade do autor



Does the so-called "Senior Administration Official" really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!