New York Times publica artigo de opinião anónimo para proteger autor

O jornal norte-americano "The New York Times" (NYT) publicou esta quarta-feira um inédito artigo de opinião anónimo. Trata-se de um texto da autoria de um alto funcionário da administração Trump cuja revelação do nome, sustenta o jornal, comprometeria o seu trabalho no gabinete do presidente dos Estados Unidos.



"Acreditamos que publicar este artigo anonimamente é a única maneira de oferecer uma perspectiva importante aos nossos leitores", explica o NYT que disponibiliza no seu site uma área de perguntas para quem quiser questionar a opção daquele que é um dos mais influentes diários norte-americanos.



O polémico texto, intitulado "Eu sou parte da resistência no interior da administração Trump", o colaborador próximo do presidente faz revelações explosivas que explicarão a opção do jornal pela defesa do anonimato. Diz o articulista, por exemplo, que muitos dos altos funcionários da Casa Branca – onde o autor se inclui – trabalham para "frustrar" as "piores inclinações" do presidente.



Opção do diário surpreende

A opção do jornal pela publicação anónima promete ser polémica. "nunca vi nada assim", escreveu no Twitter uma faz mais influentes jornalistas americanas, Christiane Amampour, que fez carreira na cadeia de televisão Até porque, diz, "o nosso compromisso prioritário é para com o país" mesmo que o presidente continue a "agir de forma nociva". O artigo não poupa críticas a Trump referindo que "a raiz do problema é a amoralidade do presidente". "Todos o que com ele trabalham sabem que [Trump] não se guia por um qualquer princípio discernível que oriente as suas posições".A opção do jornal pela publicação anónima promete ser polémica. "nunca vi nada assim", escreveu no Twitter uma faz mais influentes jornalistas americanas, Christiane Amampour, que fez carreira na cadeia de televisão CNN antes de se transferir para a rival ABC . Já o responsável pela delegação da agência Reuters em Paris, Luka Baker, acredita que "figuras estilísticas" do autor do artigo permitirão rapidamente revelar a sua autoria. Donald Trump também não deverá demorar a reagir, como sempre faz, a mais esta opção editorial de um jornal cujos conteúdos o presidente regularmente classifica de ‘fake news’ (notícias falsas).



