Polícia holandesa abate terrorista em nove segundos e evita o pior

Jovem de 19 anos atacou duas pessoas com uma faca em Amesterdão. A resposta rápida das autoridades preveniu que houvesse vítimas mortais.

Pieter-Jaap Aalbersberg, chefe da polícia local, explicou à emissora BBC que um agente especial estava a acompanhar o suspeito quando agarrou na faca na Estação Central de Amesterdão. Pouco depois Jawed S foi abatido.





"O agente chamou dois colegas. Enquanto a polícia tentava estudar a melhor forma de o abordar, este começou o ataque", explicou o polícia acrescentando que estavam a cerca de 20 metros do suspeito.



Assim que viram o jovem a tirar a faca, um dos atiradores especiais atirou e abateu o suspeito.



