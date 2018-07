Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump acusa União Europeia, China e Rússia de serem inimigos dos EUA

Presidente americano afirma ainda ter baixas expectativas relativamente a encontro com Putin.

Por Lusa | 17:00

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse este domingo, em declarações à CBS, que a União Europeia, a Rússia e a China são inimigos dos Estados Unidos.



"Eu penso que temos muitos inimigos. Acho que a União Europeia é um inimigo, tendo em conta o que eles fizeram connosco no que respeita ao comércio. A Rússia é um inimigo em vários aspetos e a China é um inimigo económico", disse Donald Trump.



Referindo-se ainda à China, Trump explicou que o facto de o país ser um inimigo económico dos Estados Unidos não significa que sejam "maus", mas sim "competitivos".



Donald Trump vai participar, esta segunda-feira, numa cimeira com o Presidente Russo, Vladimir Putin, que irá decorrer em Helsínquia, na Finlândia.



O Presidente dos Estados Unidos da América, garantiu este domingo não partir com grandes expectativas para o encontro com o homólogo russo.



"Não vou [para a cimeira] com altas expectativas", disse este domingo Donald Trump, durante uma entrevista à CBS News.