Trump ameaça cortar ajuda para combate aos incêndios na Califórnia

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou cortar a ajuda financeira federal para combater os incêndios florestais na Califórnia e acusou o governador do estado, o democrata Gavin Newsom, de fazer um "trabalho terrível na gestão da floresta".Trump avisou no Twitter que já tinha dito a Newsom para limpar a floresta e que todos os anos "é a mesma coisa", com o governador a pedir a ajuda do governo federal. "Acabou."Newsom respondeu a Trump afirmando que este estava dispensado de participar nesta discussão, já que "não acredita nas alterações climáticas".Mais de 40 mil hectares foram destruídos nas últimas semanas devido aos incêndios florestais, forçando milhares de pessoas a sair de casa.O maior incêndio, no condado de Sonoma, consumiu mais de 30 mil hectares e destruiu mais de 370 edifícios. Os ventos abrandaram nos últimos dias, ajudando o combate às chamas.