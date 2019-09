Donald Trump abre porta a reaproximação com o Irão em cimeira do G7

Naquele que terá sido o avanço mais sonante conseguido na cimeira do G7, realizada em Biarritz, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou-se esta segunda-feira disposto a manter encontros com o homólogo iraniano, Hassan Rouhani, para aplacar as tensões entre os dois países.



O anúncio surgiu depois de Trump ser surpreendido pela presença de Mohammad Javad Zarif na cidade do Sul da França. O convite ao MNE do Irão foi iniciativa do presidente francês, Emmanuel Macron, e visou justamente reabrir a porta da diplomacia, fechada por Trump no ano passado quando retirou os EUA do acordo nuclear de 2015.

"Tenho boas sensações. Penso que ele [Rouhani] vai querer encontrar-se comigo e corrigir a situação do seu país", afirmou Trump que, apesar disso, descarta levantar as sanções ao Irão, aos seus líderes e à indústria petrolífera do país. Mas lembrou que estão em curso negociações com outros países, entre eles a França, para abrir linhas de crédito ao Irão.

Trump repetiu ainda que não quer mudar o regime iraniano, mas frisou que aquele país precisa de "deixar de apoiar o terrorismo" e tem de abandonar o seu programa nuclear.

"Esperamos nas próximas semanas organizar uma cimeira entre Trump e Rouhani", confirmou Macron, que passou o verão a mediar a reaproximação entre os EUA e a República Islâmica, tendo ignorado as sanções dos EUA a Zarif para o levar a Biarritz de surpresa.

Ainda antes de Trump manifestar abertura para a reunião, Rouhani tinha já feito o mesmo. "Não hesitaria [em me reunir com Trump], pois a questão central são os interesses do meu país", afirmou o líder iraniano, de acordo com o site oficial da presidência.

Bolsonaro ataca Macron e G7 por ajuda à Amazónia

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro criticou esta segunda-feira a criação de um fundo internacional para proteger a Amazónia, anunciado por Emmanuel Macron na Cimeira do G7, questionando os interesses das potências internacionais e acusando-as de tratarem o Brasil "como uma colónia ou uma terra de ninguém". "Macron promete ajuda de países ricos à Amazónia. Será que alguém ajuda alguém, a não ser uma pessoa pobre, sem retorno? Quem é que está de olho na Amazónia? O que eles querem lá?", questionou Bolsonaro.



Pouco depois, usando a sua conta no Twitter, o presidente insistiu nos ataques a Macron, com quem tem trocado críticas e acusações por causa dos incêndios que estão a devastar a Amazónia. Bolsonaro afirmou que não vai permitir o que chamou de "ataques de Macron à Amazónia", e acusou o presidente da França de tratar o Brasil como "uma colónia" ou uma "terra de ninguém".

Os países do G7 acordaram em Biarritz a criação de um fundo internacional para proteger a Amazónia, disponibilizando desde já 20 milhões de euros para ajudar a combater os incêndios que há semanas devastam o pulmão do planeta. A inação do governo brasileiro para resolver o problema provocou forte indignação não só no Brasil, onde milhares de pessoas saíram à rua no domingo para protestar, como no estrangeiro, levando mesmo a UE a ameaçar suspender o acordo comercial com o país.

Presidente brasileiro insulta primeira-dama francesa

Emmanuel Macron classificou esta segunda-feira como "triste" e "desrespeitosa" uma publicação insultuosa feita nas redes sociais por Jair Bolsonaro sobre a primeira-dama francesa, Brigitte Macron. O presidente brasileiro partilhou um comentário de um apoiante a gozar com o facto de mulher de Macron ser mais velha que ele, ao que Bolsonaro respondeu "não humilha, cara". "O que posso dizer? É triste. É triste, em primeiro lugar para ele e para os brasileiros, que são um grande povo e têm vergonha desse comportamento. Espero que tenham rapidamente um presidente que se comporte melhor", disse Macron.

Trump falha encontro sobre o clima

O presidente dos EUA faltou à reunião crucial sobre clima e biodiversidade, centrada na preservação da Amazónia e no combate aos fogos que estão a arrasar o pulmão do planeta. Trump nem mesmo sabia a hora a que decorria o encontro. Questionado sobre alterações climáticas, o presidente dos EUA foi taxativo e disse que não prejudicará a economia do país "por causa de sonhos".

PORMENORES

Acordo sobre taxa digital

Os EUA e a França chegaram a acordo sobre a taxa digital aplicada aos gigantes tecnológicos dos EUA pelos franceses desde julho. O acordo prevê a devolução da diferença entre o imposto francês e o mecanismo de tributação a ser criado pela OCDE.

Mercosul em risco

A Comissão Europeia alertou que o acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul implica diversos compromissos ambientais, pelo que pode estar em risco se o Brasil "permitir a destruição da Amazónia".

Trump quer G7 em casa

O presidente dos EUA sugeriu esta segunda-feira que o próximo encontro do G7 poderá ser realizado na Trump National Doral, a estancia de golfe que possui na Florida. Alega que tem todos os requisitos e promete que não tenciona ganhar dinheiro com a organização do evento.

Di Caprio pede ação

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio instou os governos mundiais a fazerem mais para extinguir os fogos na Amazónia, que classificou como "incrivelmente trágicos". O ator falava um dia depois de a Earth Alliance, organização que ajudou a criar, ativar um fundo de emergência de 5 milhões de dólares para a preservação da floresta.

Condições iranianas

Responsáveis iranianos afirmaram que se os países ocidentais querem salvar o acordo nuclear de 2015 têm de deixar o Irão exportar um mínimo de 700 mil barris de petróleo por dia.