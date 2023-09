Trump amplia vantagem entre base Republicana face a DeSantis e outros rivais

O ex-presidente norte-americano Donald Trump ampliou a sua vantagem na corrida à nomeação Republicana para as presidenciais de 2024, superando o governador da Florida, Ron DeSantis, em mais de 30 pontos, segundo uma sondagem da CNN esta terça-feira divulgada.

De acordo com o levantamento, 52% dos eleitores Republicanos dizem que apoiariam Trump para a nomeação do partido, em comparação com 18% que afirmam que apoiariam DeSantis. Na última sondagem realizada pelo mesmo canal de notícias, entre os dias 13 e 17 de junho, esses dois candidatos haviam obtido 47% e 26% das intenções de voto, respetivamente.

Os restantes candidatos Republicanos não ultrapassaram os 10% nem nesta sondagem realizada entre 25 e 31 de agosto, nem na anterior.