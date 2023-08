Trump ultrapassado por Ron DeSantis nas intenções de voto entre republicanos para disputar a presidência dos EUA

Leia também Saiba quem são os oito candidatos apurados para o primeiro debate Republicano dos EUA Ramaswamy empatam no terceiro lugar com 46% das intenções de voto. Já o antigo vice-presidente dos EUA durante a presidência de Trump, Mike Pence, fica-se pelos 23%.

Donald Trump foi ultrapassado por Ron DeSantis nas intenções de voto entre os republicanos para disputar a presidência dos EUA.De acordo com as últimas sondagens elaboradas para o Washington Post, o ex-Presidente norte-americano perdeu a vantagem que tinha antes de ter lugar, na noite de quinta-feira no estado do Wisconsin, o primeiro debate entre os candidatos do partido, no qual Trump não participou.Trump passou de 66% das intenções de voto para 61%. Em sentido inverso, o governador da Florida, Ron DeSantis, subiu de 62% para 67%.Nikki Haley e Vivek