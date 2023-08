Adversário de Trump na candidatura republicana à presidência afasta chefe de campanha

No dia 1 de agosto, uma sondagem do New York Times mostrou uma vantagem de 37 pontos de Donald Trump sobre o governador da Florida na corrida ao lugar de candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de 2024.







Em julho, Ron de Santis cortou um terço do staff e reajustou alguns dos principais cargos de gestão da campanha.



Apesar de perder o posto de chefe de campanha, Generra Peck vai continuar envolvida na estratégia da candidatura do governador.

O candidato presidencial Ron de Santis afastou a chefe de campanha, Generra Peck, depois de uma descida acentuada nas sondagens, avança o jornal norte-americano The Messenger.Numa tentativa de ultrapassar o ex-presidente dos EUA, Ron de Santis substituiu uma aliada de longa data pelo chefe de staff do seu gabinete, James Ultheimer.