Trump chega a Inglaterra para visita há muito prometida e adiada

Presidente americano janta esta quinta-feira com a primeira-ministra Theresa May.

19:56

Donald Trump chegou esta quinta-feira a Londres para a sua primeira visita de estado. Esta que é uma visita há muito prometida e adiada acontece agora, envolta num ambiente de protestos contra o líder norte-americano.



O presidente dos EUA foi recebido pela primeira-ministra Theresa May, no Palácio de Blenheim. Segue-se um jantar de gala com 150 convidados ilustres.



O 'Brexit', o comércio bilateral, a política externa e a segurança global são os assuntos mais marcantes na agenda.



O presidente americano desvaloriza os protestos, que já eram esperados. As medidas de segurança junto ao Palácio foram devidamente reforçadas.





"Não há aliança mais forte do que a nossa relação especial com os EUA e não haverá aliança mais importante nos próximos anos", disse Theresa May, num comunicado divulgado quarta-feira à noite em Londres, destacando que os dois países são "os maiores investidores nas economias de um e do outro".



Para o Reino Unido, o objetivo da visita de Trump é uma "oportunidade de aprofundar essa relação comercial única e iniciar discussões" sobre a formação de uma parceria comercial "fortalecida, ambiciosa e preparada para o futuro".



O Reino Unido está interessado em negociar um acordo comercial com os Estados Unidos assim que sair da União Europeia (UE), a 29 de março de 2019, mas só deverá poder assinar acordos com países terceiros após o final do período de transição, no final de 2020.



A visita do Presidente norte-americano não é bem vista por parte dos britânicos e estão previstas manifestações.



Os deputados britânicos pediram aos líderes das duas câmaras parlamentares do Reino Unido que Trump não discursasse em Westminster, tal como fazem todos os dignitários convidados.



Em causa está a oposição ao impedimento dos Estados Unidos à entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana: Sudão, Iraque, Somália, Síria, Líbia, Iémen e Irão.