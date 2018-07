Trump 'compra' nova polémica ao tirar fotografia na poltrona de Churchill

Presidente norte-americano visitou a casa onde viveu o primeiro-ministro britânico que derrotou Hitler.

18:21

Donald Trump tirou uma fotografia sentado na famosa poltrona do antigo primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Um gesto que causou revolta, algo que, aliás, tem marcado toda visita do presidente norte-americano ao Reino Unido.

De acordo com a Associated Press, Trump jantou no palácio de Blenheim – local onde nasceu Churchill- e no dia seguinte visitou Chequers - a casa de campo utilizada pelos primeiros-ministros britânicos desde os anos 20. Nessa última visita, Trump tirou uma fotografia sentado na poltrona de Churchill. A imagem foi posteriormente publicada no Twitter pela porta-voz da casa da Casa Branca.

.@POTUS sits in Winston Churchill’s chair as a guest of Prime Minister May at Chequers. pic.twitter.com/Wv2nrLMnQP — Sarah Sanders (@PressSec) July 13, 2018

Donald Trump é um confesso admirador do antigo primeiro-ministro britânico, tanto colocou o busto do estadista na Sala Oval, na Casa Branca, depois de tomar posse em 2017.

A fotografia gerou muita polémica, com o jornal britânico Daily Mirror a pôr a imagem na capa acompanhada do título "Como te atreves?". Na capa pode ler-se ainda a revolta britânica "Insulta o nosso país, ataca o nosso SNS, envergonha a nossa Rainha, mina a nossa ‘relação especial’, humilha a nossa primeira-ministra… e depois posa presunçosamente na poltrona de Winston Churchill".

Foram muitas as figuras que criticaram a atitude do presidente norte-americano, nas redes sociais, enaltecendo a ideia de que este não tem nada que se assemelhe ao verdadeiro dono da poltrona.

Churchill was a good man. Trump, not so much. https://t.co/8RNzLAvMDq — Euan Rellie (@euanrellie) July 13, 2018

"Trump sitting in Churchill’s seat will stick in the throats of many Brits who would consider [him]...not worthy of a comparison with our wartime leader who rescued our nation in its darkest hour" my comments for @DailyMirror on @realDonaldTrump arrogance https://t.co/q29A3igJTc pic.twitter.com/5IxvKAheG4 — Stephen Doughty (@SDoughtyMP) July 13, 2018

The Darkest Hour https://t.co/cegM4ju8R7 — Luke Zaleski (@ZaleskiLuke) July 13, 2018