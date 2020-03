Trump confirma jantar com Bolsonaro este sábado na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que jantará amanhã, sábado, com o seu congénere brasileiro, Jair Bolsonaro. Trump fez o anúncio durante conversa com jornalistas na Casa Branca, em Washington, confirmando rumores que corriam desde o dia anterior.

Segundo a assessoria da Casa Branca, o jantar decorrerá no resort Mar-a-Lago, que Trump possui no estado da Flórida. Ainda de acordo com o pouco que foi avançado pelos assessores do norte-americano, o jantar será privado, sem a presença da imprensa ou de numerosos assessores, e nenhum dos presidentes fará declarações após o evento.

O jantar também já foi confirmado pela assessoria de Jair Bolsonaro, mas há divergências quanto à origem da iniciativa. Assessores de Bolsonaro afirmaram que foi Trump quem o chamou para jantar e conversarem, mas o próprio presidente dos EUA disse esta sexta-feira aos jornalistas que o encontro foi um pedido do brasileiro.

Jair Bolsonaro parte este sábado ao amanhecer para Miami, e inicia domingo uma visita oficial de três dias a várias cidades dos EUA. Fontes em Brasília avançaram semanas atrás que Bolsonaro estava a pressionar Trump para terem um encontro, mesmo que fugaz e sem o anúncio de qualquer medida ou acordo, para o brasileiro mostrar prestígio junto ao norte-americano e tentar melhorar a sua imagem interna e internacional, fortemente desgastada pela devastação na Amazónia e por sucessivas declarações e acções polémicas.