Trump critica relação comercial dos EUA com o Brasil e a Índia

Presidente norte-americano também afirmou que o país tem "muitos problemas com a China" no âmbito do comércio.

19:59

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que países como o Brasil e a índia "fazem o que querem" nas suas relações comerciais com Washington.



A declaração foi proferida durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, para falar sobre o novo acordo comercial entre os EUA, Canadá e México, segundo o jornal Estadão.



Questionado por um jornalista sobre as relações comerciais do país com a Índia, Trump afirmou que o país asiático cobra "tarifas tremendas", e que os presidentes anteriores "nunca falaram com a Índia".



"O Brasil é outro caso. É uma beleza. Eles cobram de nós o que querem. Se perguntar a algumas empresas, eles dizem que o Brasil está entre os mais duros do mundo, talvez o mais duro", criticou Trump.



O Presidente norte-americano também afirmou que o país tem "muitos problemas com a China" no âmbito do comércio. Ainda assim, ressaltou a boa comunicação entre as duas nações.



O questionamento das relações comerciais americanas com o resto do mundo tem sido uma das principais marcas da gestão Trump.



O novo acordo estabelecido entre os Estados Unidos, o México e o Canadá (USMCA) prevê um maior acesso dos EUA ao mercado canadiano de laticínios e um limite para as exportações de automóveis para os EUA. Os trabalhadores, agricultores e empresas de ambos os países terão "um acordo comercial de alto nível que resultará em mercados mais livres, comércio mais justo e crescimento económico robusto", disseram responsáveis dos EUA e do Canadá, em comunicado.