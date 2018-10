Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump culpa imprensa por cartas-bomba

Três novas encomendas armadilhadas foram enviadas para Joe Biden e Robert De Niro.

Por F.J.G. | 10:53

Três novas cartas-bomba foram ontem intercetadas nos EUA, numa altura em que a polícia procura um possível bombista em série que ameaça figuras ligadas à oposição democrata.



O presidente Donald Trump fala de notícias falsas e culpa a imprensa pela vaga de ameaças.



Duas das novas cartas estavam endereçadas ao ex-vice-presidente Joe Biden e a outra ao ator Robert De Niro.



Tal como no caso das sete bombas anteriores, todas dirigidas a críticos de Trump, estas também não chegaram a explodir.



De Niro insultou o presidente em junho, na cerimónia dos Prémios Tony. A carta que lhe era dirigida tinha o endereço de um restaurante seu em Nova Iorque. Já as cartas para Biden foram intercetadas em postos de correios do Delaware, onde tem uma casa.



"Grande parte da raiva que vemos na nossa sociedade é causada pelas notícias propositadamente falsas dos principais meios de comunicação", afirmou Trump, acrescentando: "Quaisquer atos ou ameaças de violência política são um ataque à nossa democracia".



Na semana passada acusou os democratas de encorajarem táticas violentas, mas ele mesmo elogiou um congressista que atacou um repórter em 2017.



PORMENORES

Ameaça terrorista

O líder da maioria republicana no senado, Mitch McConnell, e o ‘mayor’ de Nova Iorque, Bill de Blasio, classificaram as ameaças como um ato de terrorismo.



Pistas apontam à Florida

Os investigadores estão a centrar atenções na Florida, de onde terão sido enviadas as bombas. Todas as cartas terão passado pelos serviços postais.