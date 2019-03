Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump diz que aviões se tornaram "demasiados complexos para pilotar" enão queria o Einstein fosse seu piloto

Um número crescente de países e companhias aéreas decidiram suspender temporariamente os voos do Boeing 737 MAX 8.

Por Lusa | 16:47

O Presidente norte-americano, Donald Trump, lamentou esta terça-feira que os aviões se tenham tornado "demasiados complexos para pilotar", após a queda da aeronave Boeing 737 MAX 8 no domingo, na Etiópia, que provocou 157 mortos.



"Os aviões estão a tornar-se demasiados complexos", escreveu Donald Trump na sua conta da rede social Twitter, acrescentando que "é como se já não fossem necessários pilotos, mas sim especialistas informáticos do MIT [Instituto de Tecnologia de Massachusetts]".



"Eu vejo isso o tempo todo em muitos produtos. Sempre a procurar dar um passo desnecessário, quando, muitas vezes, o que é antigo e simples é muito melhor", referiu.



No 'tweet', o Presidente dos Estados Unidos salientou ainda que não queria que o físico Albert Einstein fosse o seu piloto.



"Eu quero grandes profissionais de voo que possam facilmente e rapidamente assumir o controlo do avião", rematou.



Um número crescente de países e companhias aéreas decidiram suspender temporariamente os voos do Boeing 737 MAX 8.



A Alemanha, o Reino Unido, a Austrália, Omã e Singapura uniram-se esta terça-feira a outros países, como a China, a Indonésia, a Coreia do Sul e a Mongólia que, já na segunda-feira, tinham tomado a decisão de proibir nos seus espaços aéreos voos daquele modelo da Boeing.



Entre as empresas que optaram por suspender os voos do Boeing 737 MAX 8 estão a Norwegian, a Aerolineas Argentinas, a Aeroméxico, a brasileira Gol, a indiana Jet Airways e a própria Ethiopian Airlines.



A Tui, maior operadora de turismo do mundo, anunciou esta terça-feira a suspensão temporária dos voos de seus 15 aviões Boeing 737 MAX 8, seguindo as recomendações de várias autoridades aéreas europeias.



O Boeing 737 MAX da Ethiopian Airlines despenhou-se no domingo de manhã, poucos minutos depois de ter descolado de Adis Abeba para a capital do Quénia, Nairobi.



O acidente provocou a morte das 157 pessoas (149 passageiros e oito tripulantes) que seguiam a bordo.



As vítimas são de 35 nacionalidades e pelo menos 21 eram funcionários das Nações Unidas, alguns dos quais iam participar numa cimeira dedicada ao ambiente, em Nairobi.