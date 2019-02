Trump diz que "não há pressa" em chegar a acordo com a Coreia do Norte

Presidente dos EUA e líder norte-coreano estão juntos em Hanói.

Por Lusa | 02:49

O Presidente dos Estados Unidos disse esta quinta-feira "não ter pressa" para concluir um acordo com o líder norte-coreano, que permita a desnuclearização de Pyongyang, afirmando que quer fazer o "acordo certo".



Donald Trump e Kim Jong-un continuaram a reafirmar as suas esperanças, durante o arranque das negociações em Hanói, que visam a desnuclearização de Pyongyang, um problema que se agravou nas últimas décadas, apesar da pobreza e isolamento do regime norte-coreano.



Trump notou que está disposto a aceitar um processo mais lento para a desnuclearização.



Trump e Kim trocaram "opiniões sinceras" durante jantar em Hanói

A imprensa estatal da Coreia do Norte noticiou esta quinta-feira que o líder nacional, Kim Jong-un, trocou "opiniões sinceras e profundas" com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o jantar de quarta-feira.



A agência noticiosa oficial KCNA escreve que os dois líderes abordaram formas de alcançar "resultados abrangentes e relevantes" na cimeira em Hanói.



Trump e Kim comemoraram ainda o progresso alcançado nas relações bilaterais, desde o histórico encontro, em junho passado, em Singapura, detalha a agência.