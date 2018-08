Trump elogia negociações com México e ameaça Canadá

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou na quinta-feira as negociações comerciais com o México, que avançam "no bom caminho", e ameaçou o Canadá com taxas sobre a importação carros.

"O acordo com o México está a correr muito bem. Os trabalhadores da indústria automóvel e os agricultores devem ser atendidos, ou não haverá acordo", escreveu Trump na sua conta oficial da rede social Twitter.





Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal!