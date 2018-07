Trump recua e apoia Londres nas negociações do 'Brexit'

Presidente dos EUA encorajou Theresa May a garantir um acordo que permita trocas comerciais entre os EUA e o Reino Unido.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, recuou esta sexta-feira nas críticas que fez sobre a gestão das negociações do 'Brexit' e encorajou a primeira-ministra britânica, Theresa May, a garantir um acordo que permita trocas comerciais entre os EUA e o Reino Unido.

"Mas tudo que fizerem está bem para mim. Essa é vossa decisão. Tudo o que fizer está bem connosco. Certifique-se apenas que podemos fazer comércio juntos, isso é tudo o que importa aos Estados Unidos", afirmou, numa conferência de imprensa em Londres.

Em entrevista publicada na edição desta sexta-feira do jornal The Sun, Trump criticou a estratégia de May para o 'Brexit' e afirmou que a proposta de uma zona de comércio livre "provavelmente mataria" um acordo de livre comércio entre Washington e Londres.