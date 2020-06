Trump volta a criticar resposta de Bolsonaro ao coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, maior ídolo do seu congénere do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou esta sexta-feira a criticar indirectamente o que chama de "bom amigo" brasileiro devido à forma como este tem actuado em relação à pandemia do Coronavírus. Sem citar nominalmente Bolsonaro, que até hoje nega a gravidade do Coronavírus e é totalmente contra qualquer medida de isolamento para tentar travar o avanço da pandemia, Trump citou o Brasil como um mau exemplo de enfrentamento à doença.

"Se vocês olharem para o Brasil, eles estão a passar por dificuldades. O Brasil está a seguir o exemplo da Suécia e eles estão a passar por um momento terrível. Se tivéssemos feito o mesmo, teríamos perdido um milhão, um milhão e meio, talvez até dois milhões ou mais de vidas."-Declarou Trump ao falar com jornalistas no jardim da Casa Branca, em Washington, sobre a situação da pandemia de Coronavírus nos EUA, que avaliou estar totalmente sob controle graças às medidas de distanciamento social que ele e os governadores de estado tomaram, mesmo que em muitos estados tardiamente.

Tal como Jair Bolsonaro, Trump negou a gravidade, e até a existência da pandemia quando ela flagelava outros países, mas quando a doença atingiu em cheio o território norte-americano tomou rapidamente medidas enérgicas, tanto para conter o avanço do Coronavírus quanto para ajudar a população atingida e os que ficaram sem emprego. Bolsonaro, pelo contrário, menospreza até hoje a pandemia, recusou tomar qualquer medida restritiva, de distanciamento social ou de quarentena, e tem pressionado, nomeadamente com a retenção de verbas de ajuda, os governadores que adoptaram restrições para que as anulem imediatamente.

Nos estados Unidos, que têm cerca de 330 milhões de habitantes, o Coronavírus infectou até esta sexta-feira 1,9 milhão de pessoas, sendo o país do mundo com mais casos, e matou 110 mil, mas a doença está em clara curva descendente. No Brasil, pelo contrário, que tem uma população de 210 milhões de pessoas, o Coronavírus está numa curva ascendente descontrolada, já infectou 615 mil pessoas e matou mais de 34 mil, sendo o segundo país em número de mortes, e a tragédia pode ter dimensões muito maiores pois é o país onde o vírus se está a propagar em maior velocidade há duas semanas consecutivas e as mortes diárias chegaram esta quinta-feira à casa das 1500.

Em maio, Trump já tinha criticado Jair Bolsonaro duas vezes em apenas 48 horas pela forma como o brasileiro enfrenta, ou melhor, não enfrenta, o perigo do Coronavírus. Na última, Trump, apesar de dizer que Jair Bolsonaro é "um bom amigo" e "um homem bom", avaliou que o Brasil, por ter tomado um caminho diferente dos países vizinhos em relação à pandemia, estava a pagar caro por isso e a população estava a sofrer bastante.