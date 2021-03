Tuberculose mata 11 mil pessoas por ano em Moçambique

Pelo menos 11 mil pessoas morrem anualmente devido a tuberculose em Moçambique e o país gasta cerca de 30 milhões de dólares (25 milhões de euros) na aquisição de medicamentos, anunciaram hoje as autoridades.

Os dados foram avançados pelo Ministério da Saúde, durante as celebrações do Dia Mundial do Combate Contra a Tuberculose, que hoje se assinala.

"Pretendemos aprimorar, cada vez mais, os mecanismos de identificação e testagem dos indivíduos com tuberculose latente, bem como disponibilizar novos medicamentos", disse Carlos Agostinho do Rosário, primeiro-ministro moçambicano, durante o evento que assinalou a data no Palácio do Conselho Municipal de Maputo.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que 110 mil pessoas sejam infetadas anualmente e cerca de 30 milhões de dólares sejam investidos na aquisição de medicamentos.

Para fazer face à doença, o Governo moçambicano também tem dado prioridade a ações de sensibilização e capacitação de recursos humanos em zonas em que a doença é mais frequente.

Mas com a covid-19, as campanhas de sensibilização sobre a tuberculose foram interrompidas e o número de pacientes que se deslocam às unidades de saúde reduziu-se, o que as autoridades lutam para reverter.

"No contexto da covid-19, o setor da saúde deve assegurar a implementação de estratégias que concorram para o alcance do grande compromisso, que é controlar a tuberculose", afirmou Carlos Agostinho do Rosário.

A maior preocupação das autoridades moçambicanas prende-se com os casos de tuberculose resistente, consequência, muitas vezes, do incumprimento das orientações médicas ou do abandono do tratamento.