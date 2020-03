O Presidente da Tunísia, Kais Saied, anunciou hoje o confinamento geral para todo o país, sem especificar a data de entrada em vigor da medida, depois de as autoridades registarem um aumento no número de doentes com covid-19.

A Tunísia já tinha fechado as suas fronteiras marítimas, terrestres e aéreas e está em regime de recolher obrigatório entre as 18:00 e as 06:00, desde quarta-feira.

O país já registou mais de 50 casos e uma morte provocados pelo novo coronavírus.