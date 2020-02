Turistas de máscara e biquíni: Assim se faz a quarentena por suspeitas de coronavírus no hotel de Tenerife. Veja as imagens

O hotel H10 Costa Adeje Palace em Tenerife está em isolamento após um médico italiano ter sido testado com resultados positivos para coronavírus, ao qual se seguiu a sua mulher e outro casal de italianos. Mil pessoas estão dentro deste hotel em quarentena e, segundo mostram novas imagens, estão a aproveitar os dias de 'isolamento'.Novas imagens partilhadas nas redes sociais mostram os turistas na piscina a aproveitar o bom tempo já que têm de se manter fechados dentro do hotel.Os hóspedes mostram-se a tomar banhos de sol com máscaras e desfrutam de comida e álcool gratuitos à beira da piscina do hotel.Estas pessoas terão de ficar dentro da unidade hoteleira durante 14 dias para impedir a propagação do coronavírus, confirmaram as autoridades espanholas.