Turistas perdidos em trilho no Brasil são resgatados após 12 horas sob tempestade

Um grupo de três turistas italianos e dois brasileiros que estavam perdidos num trilho de difícil acesso na área rural de Florianópolis, capital do estado brasileiro de Santa Catarina, foi resgatado depois de mais de 12 horas sem comida e de noites no mato com chuva torrencial. Depois de frustradas as tentativas de resgate por terra, dada a violenta tempestade e o local de acesso extremamente difícil, os Bombeiros de Florianópolis conseguiram salvar os turistas usando meios aéreos.

Ao amanhecer, um dos turistas teve a ideia de pendurar um casaco azul na ponta de um ramo de árvore e içá-lo o mais possível, fazendo balançar a peça de roupa quando os helicópteros de resgate se aproximaram. Os bombeiros desceram da aeronave usando técnicas de rapel, já que não era possível realizar uma aterragem na região, e depois ajudaram os turistas a serem içados um a um para a aeronave.

Os turistas italianos estavam a percorrer o trilho conhecido como Lagoínha do Leste, na região do Pântano Sul, uma área muito apreciada por aventureiros e amantes da Natureza, quando se perderam. No meio do desespero, até porque na maior parte da região não há sinal de telemóvel, os italianos encontraram por acaso os dois brasileiros, um de São Paulo e outro de Santa Catarina, que também estavam perdidos, e decidiram ficar todos juntos até chegar socorro.



Tendo conseguido dar o alarme no final da tarde, o grupo teve no entanto de passar a madrugada inteira isolado na mata, sob chuva torrencial e com fome. Quando foram encontrados ao amanhecer, todos estavam exaustos, completamente encharcados e famintos, mas apresentavam apenas algumas escoriações, não tendo sido atacados por nenhum dos animais que vivem na região.