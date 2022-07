Turquia anuncia acordo entre Rússia e Ucrânia para exportação de cereais

A Ucrânia, Rússia, Turquia e o Secretário-Geral da ONU António Guterres vão assinar um acordo na sexta-feira para retomar as exportações de cereais da Ucrânia para o Mar Negro, disse o gabinete do Presidente turco Tayyip Erdogan esta quinta-feira.



A Rússia e a Ucrânia são ambos grandes fornecedores mundiais de cereais, mas a invasão de Moscovo a 24 de fevereiro fez subir os preços dos alimentos e provocou uma crise alimentar internacional. A guerra paralisou as exportações de Kyiv, deixando dezenas de navios parados e cerca de 20 milhões de toneladas de cereais presos no porto de Odesa.





Ankara disse que se chegou a um acordo geral sobre um plano liderado pela ONU durante as conversações da semana passada em Istambul e que seria agora posto por escrito pelas partes. Os pormenores do acordo não foram imediatamente conhecidos. Deverá ser assinado na sexta-feira, nos escritórios do Palácio Dolmabahce, disse fonte oficial da presidência da Turquia.Antes das conversações da semana passada, os diplomatas disseram que os pormenores do plano incluíam navios ucranianos a guiar navios de cereais para dentro e para fora das águas portuárias minadas; a Rússia a concordar com uma trégua enquanto os carregamentos se deslocam; e a Turquia - apoiada pelas Nações Unidas - a inspecionar navios para acalmar os receios russos de contrabando de armas.As Nações Unidas e a Turquia estão a trabalhar há dois meses para intermediar o que Guterres chamou de acordo para retomar as exportações de cereais da Ucrânia para o Mar Negro e facilitar as remessas russas de cereais e fertilizantes.