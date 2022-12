Última camisola de Pelé está guardada em cofre

O antigo futebolista norte-americano Jimmy McAllister é o ‘dono’ da última camisola utilizada por Pelé em jogos oficiais. McAllister tem esta ‘relíquia’ guardada num cofre nos Estados Unidos da América.Pelé despediu-se dos relvados em outubro de 1977, num jogo entre o Santos e o New York Cosmos. No final da partida, o jogador norte-americano Jimmy McAllister trocou de camisola com o ‘Rei do Futebol’.Quarenta e cinco anos depois, a mítica camisola continua na posse de McAllister e encontra-se guardada num cofre. Segundo a TV Globo, McAllister afirmou que não tem intenção de vender a camisola e revelou a emoção sentida no momento em que a recebeu das mãos de Pelé.Recorde-se que nesse encontro defrontaram-se as duas equipas que Pelé representou durante a sua carreira profissional e onde conquistou vários títulos e recordes.