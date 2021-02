Um ano depois, mulher de líder norte-coreano reaparece em público

A mulher estava ausente desde janeiro de 2020 o que levou a especulações sobre o seu estado de saúde, visto que era frequente acompanhar o marido nos vários eventos em que Kim marcava presença.



De acordo com o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS), Ri ter-se-á ausentado para evitar infecções por coronavírus, mas estava bem e a cuidar dos filhos.



O NIS acredita que Ri e Kim têm três filhos, mas pouco se sabe publicamente sobre os mesmos.







Ri Sol Ju, mulher do líder norte-coreano Kim Jong Un, reapareceu num evento público pela primeira vez após um ano de ausência.Ri juntou-se ao marido num evento, que marca o aniversário do falecido pai de Kim e ex-líder Kim Jong Il, num dos maiores feriados da Coreia do Norte.