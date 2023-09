Um chapéu de pêlo, uma espingarda e drones: Os presentes que Kim Jong-un recebeu na visita à Rússia

Kim Jong-un regressa esta segunda-feira a casa, depois da visita à Rússia. Segundo a Reuters, o líder norte-coreano recebeu alguns presentes dos anfitriões russos, incluindo uma espingarda, uma luva de astronauta e drones militares, que, por si só, constituem uma violação das sanções impostas pela ONU à Coreia do Norte.Os presentes serão levados para o museu da "amizade", onde estão guardados todos os objetos oferecidos às três gerações de líderes daquele país.Depois da cimeira com o homólogo russo Vladimir Putin, Kim recebeu uma espingarda de fabrico russo "da mais alta qualidade", segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. O líder norte-coreano retribuiu o gesto oferecendo a Putin uma espingarda "feita por artesãos norte-coreanos".De acordo com a agência noticiosa TASS, o presidente russo ofereceu também a Kim uma luva de um fato espacial utilizado que foi utilizado no espaço.O governador da região de Primorsky, Oleg Kozhemyako, presenteou o líder norte-coreano com um conjunto de coletes à prova de bala, concebidos para operações de asslto, que protege o peito, os ombros, a garganta e as virilhas, de acordo com a imprensa russa.Kim Jong-un também recebeu cinco drones de ataque unidirecional e um drone de reconhecimento Geranium-25, muito utilizado na guerra na Ucrânia, segundo a TASS.O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ofereceu a Kim um chapéu de pêlo durante a visita a Vladivostok, onde inspecionaram bombardeiros nucleares russos, caças equipados com navios supersónicos e um navio de guerra.Segundo a agência de notícias RIA, inicialmente houve uma confusão para determinar o tamanho correto do chapéu que seria entregue ao líder norte-coreano. O embaixador russo em Pyongyang, Alexander Matsegora, sugeriu um tamanho ligeiramente mais pequeno que acabou por ser ideal."É também importante que esta seja uma prenda do coração. E o camarada Kim Jong-un gostou", disse Matsegora.Em Khasan, Kim foi presenteado com uma fotografia do primeiro astronauta russo a orbitar o planeta Terra, Yuri Gagarin.