Um dos Ford Mustang mais valiosos do mundo encontrado num campo

Denominado Shelby GT500 EXP 1968, este é um dos dois protótipos que estiveram desaparecidos durante décadas.

09:55

Um dos exemplares mais valiosos do Ford Mustang foi encontrado abandonado num campo. Denominado Shelby GT500 EXP 1968, este é um dos dois protótipos criados em 1967 e que estiveram desaparecidos durante décadas, segundo pode ler no Aquela Máquina.

O primeiro, apelidado de "Green Hornet" por causa da cor da carroçaria, foi restaurado recentemente e levado a leilão. Infelizmente o seu preço de reserva era tão elevado que nem uma oferta de 1.8 milhões de dólares chegou para o levar para casa.

Mas em breve haverá nova oportunidade para quem estiver interessado neste modelo. É que o segundo exemplar acaba de ser encontrado num campo no Texas, nos Estados Unidos. A leiloeira Barrett-Jackson, com a colaboração da Shell e da Pennzoil, foi a responsável por encontrar este exemplar perdido, que agora foi baptizado de "Little Red".

Tal como as imagens demonstram, este Mustang esteve abandonado durante vários anos sem que ninguém lhe prestasse atenção, pelo que se encontra em péssimo estado. Não conta com a dianteira e já perdeu o seu icónico (e gigante!) motor V8, bem como a transmissão.

A referida leiloeira tem mantido os detalhes desta descoberta muito bem guardados, mas sabe-se que chegaram até este Mustang através do número de série original da Ford, por oposição com o número de série que a Shelby acrescenta a todos os seus modelos. Foi assim que chegaram até ao dono actual, que o manteve durante os últimos 20 anos.

Certo, para já, é que este exemplar já foi certificado e autenticado pelo especialista Kevin Marti e que em breve será restaurado para voltar à sua condição original. Contudo, e apesar de ser unânime entre os especialistas que este é um dos Mustangs mais raros que podemos encontrar, ninguém sabe ao certo quanto pode valer. A única certeza é que quem o comprar terá de pagar bem mais do que 1,5 milhões de euros…