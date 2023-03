Um dos vulcões mais ativos do mundo entrou em erupção na Indonésia

O vulcão Merapi, um dos mais ativos do mundo e situado na região central da ilha indonésia de Java, entrou este sábado em erupção e está a expulsar uma torrente de lava incandescente ao longo de 1,5 quilómetros, com nuvens de fumo e intensa cinza.

As imagens mostram a intensa poeira que se faz sentir na região. As autoridades locais já emitiram vários alertas, embora não tenha havido, ainda, necessidade de evacuar populações, tal como adiantou num comunicado o Centro para a Investigação e Controlo de Desastre Geológicos (BPPTKG, na sigla indonésia).

No comunicado, o Centro alerta a população das localidades mais próximas do vulcão para evitar as "zonas de perigo", num raio de três a sete quilómetros em redor da cratera.