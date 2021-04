Henry Dunant, pertencente à Cruz Vermelha francesa

Um homem abriu fogo esta segunda-feira à porta de um hospital em Paris, França, matando um homem e ferindo uma mulher. O atirador colocou-se posteriormente em fuga numa mota.O tiroteio começou às 13h40 e as duas vítimas foram de imediato assistidas pela equipa do hospitalAs circunstâncias do ataque são, para já desconhecidas.Em atualização