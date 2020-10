Um sinal de esperança: Vacinas da Pfizer contra a Covid-19 começam a sair da linha de produção

gigante farmacêutica Pfizer na linha de produção. No vídeo é possível ver millhares de pequenos frascos a serem ultimados para serem posteriormente distribuídos mundialmente.

Há muito que ansiamos e sonhamos com a vacina contra a Covid-19. À medida que novos casos surgem e as previsões se tornam cada vez mais negras, qualquer sinal de esperança é um sinal positivo.O jornal britânico Daily Mail divulgou as primeiras imagens das vacinas daSegundo o The Mail, já foram fabricadas "várias centenas de milhares de doses" do fármaco na fábrica da farmacêutica em Puurs, Bélgica.Após fabrico, todos estes frascos serão armazenados de forma a estarem prontos para lançamento mundial quando, e se, os testes clínicos se revelarem um sucesso e os reguladores considerarem esta vacina segura e eficaz.

A gigante americana espera disponibilizar 100 milhões de doses ainda este ano - que serão distribuídas pelos vários países - e espera ainda 1,3 bilhão de frascos fabricados em 2021.

A Pfizer, trabalha em parceria com a BioNTech da Alemanha, e está atualmente a fazer testes a 44 mil pessoas. Na semana passada a empresa assumiu que planeia solicitar a aprovação de emergência dos EUA para a vacina em novembro.