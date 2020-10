A Comissão Europeia assinou um acordo com a farmacêutica norte-americana Gilead para a compra de 20 300 doses adicionais do antiviral Remdesivir, que darão para tratar cerca de 3400 pacientes com Covid-19.As doses adicionais deste fármaco, que ajuda a reduzir o tempo de recuperação dos doentes, vão custar cerca de 7 milhões de euros. Esta compra ocorre num momento em que vários países europeus estão a debater-se com a escassez deste medicamento, devido ao aumento de casos de infeção e de hospitalizações.A UE já tinha comprado 30 mil doses de Remdesivir no final de julho, destinadas a cobrir as necessidades dos países europeus nos meses de agosto e setembro, quando se esperava que as infeções estivessem no nível mais baixo.