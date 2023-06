União Europeia condena ataque que matou quatro pessoas na Cisjordânia e pede fim da violência

A União Europeia (UE) condenou esta quarta-feira o ataque que provocou a morte de quatro pessoas perto de um colonato na Cisjordânia , na terça-feira, e demonstrou preocupação com a escalada da violência entre palestinianos e israelitas.

Em comunicado, a diplomacia europeia considerou que ataques como este, que apelidou de terrorista, são "inaceitáveis e nunca uma resposta" e que a UE "continua resolutamente empenhada na prevenção e luta contra o terrorismo".

"A União Europeia está profundamente preocupada com a escalada da violência em Israel e nos territórios palestinianos ocupados, assim como a expansão de colonatos. Exortamos todas as partes envolvidas a trabalharem para diminuir as tensões e acabar com o ciclo de violência", acrescentou a nota divulgada pelo porta-voz para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Peter Stano.

Um ataque a uma bomba de gasolina perto do colonato de Eli, na Cisjordânia, provocou a morte a pelo menos quatro israelitas e feriu outras quatro pessoas.

No início da semana, os 27 tinham expressado preocupação com a expansão dos colonatos no território palestiniano ocupado que Israel quer levar a cabo.

O conflito entre palestinianos e israelitas começou há mais de 80 anos e nos últimos meses voltou a haver uma escalada da violência.

A UE é favorável a uma solução de dois Estados.