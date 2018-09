Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uso da burca proibido em St.Gallen na Suíça

Lei foi aprovada por cerca de 67% dos votantes.

09:16

O uso da burca vai ser proibido no cantão de St.Gallen na Suíça. Após uma votação levada a cabo no cantão de St.Gallen, os cidadãos decidiram, com uma maioria de 67%, que passam a ser proibidos acessórios que tapem por completo o rosto das pessoas em espaços públicos.



Cerca de 67% dos votantes aprovaram a nova lei que já tinha sido votada no cantão de Ticino, também na Suíça, onde a burca está proibida há cerca de dois anos.



Esta lei diz que: "Qualquer pessoa que se torne irreconhecível cobrindo o rosto num espaço público, comprometendo a segurança pública ou a paz religiosa será multado".



A lei chegou ao parlamento da região com o apoio dos partidos de direita e centro, mas acabou por ir a referendo após pedido do partido dos verdes e do partido socialista.



O governo suíço rejeitou em 2017 uma iniciativa para proibir o uso de burca em todo o país, defendendo que essa era uma "medida a ser adotada por cada um dos cantões".



Esta medida pode no entanto chegar a um referendo nacional no próximo ano visto que os partidos de direita na Suíça estão a tentar recolher as 100 mil assinaturas necessárias para ir a votos.