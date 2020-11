A vacina da Pfizer, que os países da União Europeia vão adquirir, só pode ser armazenada em ultrafrio, a temperaturas de -70 graus a -80 graus. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece que o transporte e armazenamento desta vacina é um problema global. Em Espanha, a indústria do frio já está a fabricar frigoríficos específicos para serem distribuídos pela Europa.





As palavras da ministra surgiram após críticas da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. Na Convenção Nacional da Saúde, Ana Paula Martins disse ser “completamente leviano fazer considerações sobre a distribuição da vacina sem saber exatamente quais as primeiras que vão chegar ao mercado, quais as condições de refrigeração para as manter e quais os grupos primários a vacinar”. No mesmo encontro, António Ferreira, internista do Hospital de São João (Porto), alertou para o tempo que ainda pode demorar até que haja uma vacina aprovada. “Tive informações de um diretor de uma grande empresa que produz seringas, que dizia que mesmo produzindo 24 sobre 24 horas, sete dias por semana, sem paragem, a capacidade de produzir essas seringas não chega para responder imediatamente às necessidades da população mundial”, afirmou.