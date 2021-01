Vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 tem 66% de eficácia global mas é pouco eficaz contra nova variante

A empresa americana

Johnson & Johnson avançou esta sexta-feira que a vacina de dose única mostrou 72% de eficácia na prevenção de Covid-19 nos Estados Unidos, mas uma taxa mais baixa de 66% a nível global.O ensaio, com mais de 44 mil voluntários, foi desenvolvido em três continentes e avaliou a eficácia da vacina contra diversas variantes. O nível de proteção contra a Covid-19 moderada e grave foi de 66% na América Latina e apenas 57% na África do Sul, onde variante sul-africana circula. Esta vacina demonstrou-se pouco eficaz contra esta variante da África do Sul.Relativamente à variante sul-africana, esta vacina mostrou pouca eficácia.A vacina terá, no entanto, eficácia de 85% contra casos mais severos da doença não só na prevenção da hospitalização como também na interrupção da doença grave.Esse nível de prevenção "irá potencialmente proteger centenas de milhões de pessoas dos resultados graves e fatais do COVID-19", revelou Paul Stoffels, diretor científico da J&J, em comunicado.A empresa planeia obter autorização de uso emergencial da agência americana Food and Drug Administration na próxima semana.Ao contrário das vacinas Pfizer/BioNTech e Moderna, as vacinas J&J não exigem uma segunda dose semanas após a primeira nem precisam de se manter congeladas, tornando-se uma forte candidata para uso em partes do mundo com infraestrutura de transporte fraca e instalações frigoríficas insuficientes.