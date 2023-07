Pelo menos 718 pessoas foram detidas e 45 polícias ficaram feridos na quinta noite consecutiva de distúrbios em França por causa da morte de um adolescente, de 17 anos, abatido na passada terça-feira pelas forças de segurança, informou ontem o Ministério do Interior. Os confrontos entre as autoridades policiais e manifestantes, na sua maioria jovens, ocorreram após o funeral de Nahel, a vítima mortal do disparo de um polícia, numa operação stop. A casa de Vincent Jeanbrun, o presidente da Câmara de L’Haÿ-les-Roses, perto de Paris, foi invadida e vandalizada.