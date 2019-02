Vaso de guerra espanhol ordena a navios que saiam de Gibraltar e é afastado por navio militar britânico

Episódio espelha tensão entre o Espanha e o Reino Unido pela posse do Rochedo, situação agravada pelo Brexit.

09:36

Um navio espanhol tentou ordenar a navios comerciais que estavam atracados em Gibraltar que levantassem âncora e partissem, em águas sob jurisdição britânica no Rochedo do Sul da Península Ibérica.Segundo a Reuters, o navio espanhol só desistiu de expulsar os barcos civis quando se aproximou do local um vaso de guerra britânico. Ainda assim, a embarcação espanhola saiu com as armas descobertas e com pessoal junto a elas, numa atitude de hostilidade.Este é o mais recente episódio de tensão junto ao Rochedo, um território sob jurisdição britânica que Espanha quer recuperar há várias décadas. A questão de Gibraltar voltou a ganhar pertinência com o Brexit (a saída do Reino Unido da UE), com os espanhóis a contestarem com mais força a ocupação do território pelos britânicos, que dura desde 1713.O governo de Espanha anunciou que, depois do Brexit, tratará Gibraltar como "uma colónia", o que foi mal recebido em Londres.Um porta-voz do governo de Gibraltar condenou a manobra da Marinha espanhola e falou de "jogos tolos, feitos por aqueles que não aceitam a irrevogável soberania britânica sobre as águas em volta de Gibraltar".