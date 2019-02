Encontrada em Gibraltar a segunda pegada de Neandertal no mundo

Pegada corresponderia a um jovem de cerca de 1 metro e 30 centímetros de altura.

Investigadores das universidades de Huelva e Sevilha, juntamente com várias equipas de paleontologia de outros quatro países, certificaram a descoberta em Gibraltar da segunda pegada no mundo de um homem Neandertal, com uma idade de cerca de 29 mil anos.A pegada corresponderia a um jovem de cerca de 1 metro e 30 centímetros de altura.A descoberta foi apoiada por especialistas de várias universidades incluindo a de Lisboa e a Naturtejo Global Geopark.Além da pegada humana foram certificadas ainda outras pertencentes à fauna que povoou aquela zona, leopardos, elefantes e linces.