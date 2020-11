Vaticano pede explicações ao Instagram sobre 'gosto' de conta do Papa em foto de modelo em lingerie

O Vaticano está a investigar o insólito 'gosto' proveniente da conta de Instagram do Papa Francisco numa fotografia de Natalia Garibotto, uma modelo de 27 anos, que parece ter recebido um gosto "divino" numa das suas fotografias em lingerie e com roupa reduzida.



Na fotografia, a modelo surge num estilo colegial, com uma camisa branca e uma minissaia, meias e suspensórios e conta com milhares de 'gostos' mas o que mais polémica gerou foi o do Papa Francisco.

Agora, dias depois, o Vaticano veio mostrar que estava preocupado em encontrar uma explicação para o sucedido.

Citando fontes próximas à assessoria de imprensa do Vaticano, a CNA, Agência de Notícias do Vaticano, veio confirmar a investigação para determinar como é que foi possível aquela foto ter recebido um 'gosto', entretanto já eliminado. "Podemos excluir que o 'gosto' veio da Santa Sé, e que estamos a investigar junto do Instagram para obter explicações", avançou ao de Guardian um porta-voz do Vaticano.