Vê cunhada morrer por engano às mãos de jovens a quem pagou para matar a mulher

Vítima estava no local errado à hora errada.

12:16

Um homem norte-americano foi detido na passada segunda-feira durante uma investigação policial relacionada com a morte da irmã da sua mulher, assassinada em setembro de 2017, num homicídio encomendado a dois jovens que se enganaram no alvo.



Segundo ABC News, Kevin Lewis contratou dois jovens para matar a companheira Amanda Canales. No entanto, quem estava em casa do casal, no condado de Snohomish, em Washington, nos Estados Unidos, era Alisha Canales-McGuire, irmã da ex-mulher do suspeito.



Kevin Lewis, de 31 anos, é acusado de conspiração no caso do homicídio que resultou na morte da cunhada, Alisha, de 24 anos de idade.



Os dois jovens, uma rapariga e um rapaz, foram contratados para cometer o crime e tinham na altura 16 e 18 anos. Ambos foram acusados de homicídio em primeiro grau.



A investigação das autoridades concluiu que um dos jovens, agora com 20 anos, publicou várias imagens nas redes sociais poucas horas depois de cometer o crime. A outra jovem chegou mesmo a confessar aos amigos que tinha sido "contratada para matar uma pessoa no condado de Snohomish".