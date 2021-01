Vê pai morrer no hospital com Covid-19 no Natal e não pode limpar as lágrimas devido a equipamento de proteção

Uma inglesa está de luto pela morte do pai, vítima de Covid-19 e contou a sua experiência com a doença que lhe matou o progenitor na altura do Natal. Laura Waller, de 26 anos, conseguiu ver o pai uma última vez antes de este morrer, mas conta que não pode limpar as lágrimas devido ao equipamento de proteção que foi obrigada a usar para poder entrar naquela unidade hospitalar.

A jovem tirou uma selfie do momento, na qual se vê a máscara ancharcada pelas lágrimas de uma mulher que está a ver o seu pai a morrer à sua frente. Kevin, de 63 anos, acabaria por morrer nos cuidados intensivos do Southend Hospital, em Essex, no dia 23 de dezembro, mesmo antes da véspera de Natal.

Nas redes sociais, a inglesa deixou um apelo"Esta sou eu, incapaz de limpar as lágrimas devido ao equipamento de proteção que tive de usar. A próxima vez que reclaramarem por estarem 10 minutos numa fila à espera para entrar numa loja, a próxima vez que reclamarem que a máscara magoa as orelhas quando vão às compras, a próxima vez que passarem por um posto de desinfeção e não o usarem, lembrem-se disto: Parem e não joguem à roleta russa com um vírus que não se importa de eliminar famílias inteiras".